La nave Ong Humanity One sbarca a Trapani 195 migranti

Al molo Ronciglio di Trapani è attraccata la nave Ong Humanity One, battente bandiera tedesca, con a bordo 195 migranti di varia nazionalità di cui 168 uomini, 7 donne e 20 minori- 9 non accompagnati e 11 accompagnati - soccorsi in mare. Polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, capitaneria di porto, Asp, associazioni di volontariato e la Croce rossa italiana hanno assicurato i soccorsi ai profughi sbarcati che sono stati sottoposti alle prime cure sanitarie da parte del personale medico. Saranno trasferiti in strutture di accoglienza di altre regioni.