Agenti arrestati per abusi contro i detenuti, i sindacati visiteranno il carcere di Trapani

I segretari regionali degli agenti penitenziari lunedì 2 dicembre visiteranno il carcere Pietro Cerulli al centro dell’ultima inchiesta che ha visto l’arresto di 11 agenti, la sospensione di 14 detenuti e complessivamente 46 penitenziari indagati per gli abusi commessi contro i detenuti.

«Abbiamo deciso di visitare il carcere di Trapani non solo per fotografare le condizioni dei posti di servizio, ma anche per consegnare un segno di vicinanza ai lavoratori sicuramente scossi per quanto accaduto». Lo dicono Calogero Navarra segretario regionale del Sappe, Rosario Di Prima del Sinappe, Dario Quattrocchi dell’Osapp, Gioacchino Veneziano Uil Polizia Penitenziaria, Francesco D’Antoni, Uspp, Domenico Ballotta, Fns Cisl, Gaetano Agliozzo, Fp Cgil.

«Spiace costatare - dicono i leader regionali dei sindacati - la censura imposta dal Dap nella impossibilità di divulgare le foto che avrebbero consegnato all’opinione pubblica una realtà lavorativa complessa e complicata, ma addirittura nella limitazione all’accesso delle delegazioni sindacali, quando ad agosto in pieno piano ferie del personale per altre visite di organismi esterni sono state autorizzate ingressi di oltre 45 persone tra avvocati, garanti e altre associazioni. Nondimeno, comunichiamo che indiremo una conferenza stampa nella piazza antistante il carcere di Trapani alle ore 11.30, ma trasmetteremo le nostre rimostranze agli organi competenti giacche a nostro parere queste limitazioni».