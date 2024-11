Il campione di pesi Pizzolato accusato di stupro, la giovane vittima finlandese:  «Non riuscivo a muovermi»

«Mi sono addormentata sul divano e quando mi sono svegliata erano sopra di me. Ho cercato di divincolarmi, ma mi tenevano la testa e non sono riuscita a muovermi. A un certo punto ho avuto paura che potessero farmi del male, mi sentivo soffocata e mi sono paralizzata. Poi sono riuscita a spingerne via uno e mi sono rannicchiata, a quel punto hanno smesso».

È il drammatico racconto fatto in aula in tribunale a Trapani, dalla finlandese che ha denunciato 4 siciliani per stupro di gruppo. La violenza, che risale al 2022, è stata commessa a Trapani. Imputati 4 ragazzi tra cui il campione olimpico di sollevamento pesi Antonino Pizzolato.

Fipe: «Rispetto per la magistratura e sostegno a Pizzolato»

«In merito alla notizia relativa all’indagine in corso sul nostro atleta Nino Pizzolato, la Fipe desidera ribadire il proprio rispetto assoluto per il lavoro della magistratura e degli organi inquirenti dello Stato. Coerentemente con la propria storia e i valori che da sempre la contraddistinguono, la Federazione si impegna a trasmettere tutte le informazioni necessarie alla Procura Federale per i relativi adempimenti».