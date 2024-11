Giro di immigrazione clandestina a Marsala, la Cassazione conferma le condanne

Annullando soltanto una delle cinque condanne emesse in appello, ma solo per la rimodulazione della pena, la Cassazione ha confermato la sentenza emessa lo scorso 5 febbraio dalla II sezione della Corte d’assise d’appello di Palermo nel processo scaturito dall’operazione «Sea Ghost», per associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e tratta esseri umani e al contrabbando di sigarette estere, condotta dalla Guardia di finanza della Compagnia di Marsala.

In secondo grado, erano stati condannati Angelo Licciardi, 64 anni, pregiudicato, di Marsala, al quale era stata ridotta la condanna da 12 anni a 8 anni e 4 mesi di carcere (per lui l’annullamento della sentenza in Cassazione per il ricalcolo della pena), Sergio Carpentieri, 55 anni, nato a Erice, ma residente a Favignana, al quale in appello la pena fu ridotta di cinque mesi (da 10 anni e 2 mesi a 9 anni e 9 mesi e multa ridotta da 555 mila euro a 535 mila), i tunisini Nizar Zayar, di 41 anni (22 anni di carcere più una multa di 550 mila euro), e Montasar Bouaicha, di 34 (10 anni e 7 mesi, con un milione e 350 mila euro di multa), e Giuseppa Randazzo, di 51 anni, di Marsala (per lei tre anni).