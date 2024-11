Furti in serie ai distributori di bevande e snack di Alcamo, incastrato dai tatuaggi

I carabinieri della compagnia di Alcamo hanno arrestato un pregiudicato alcamese di 46 anni, in esecuzione di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari (con braccialetto elettronico), emessa dal Gip del Tribunale di Trapani, a seguito di una serie di furti in danno dei distributori automatici che l’uomo avrebbe messo a segno nel mese di settembre scorso.

L’indagine dei militari dell’Arma - coordinata dalla Procura della Repubblica di Trapani - è scattata a seguito delle denunce di furto presentate dai commercianti che avevano subito, in rapida successione, il danneggiamento dei distributori e il furto delle monetine

Il 46enne, nel solo mese di settembre, avrebbe messo a segno complessivamente 9 colpi portando via, in ogni circostanza, una somma fra i 200 e i 700 euro. I furti ai distributori avvenivano durante l’arco notturno (in due circostanze sono stati riscontrati più colpi andati a segno, nella stessa notte), durante il quale l’uomo agiva travisando parzialmente il volto. A tradirlo, le immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza installati in ogni punto svaligiato, dall’analisi delle quali sarebbe emerso il medesimo modus operandi e l’esatta corrispondenza somatica dell’uomo e dei suoi connotati (con particolare riferimento ad alcuni tatuaggi ben visibili).