Sorpreso a spacciare, diciottenne arrestato a Trapani

I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un trapanese di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo, secondo la ricostruzione fornita, è stato notato dai militari, durante un servizio di perlustrazione, in atteggiamento sospetto mentre veniva avvicinato da diverse persone col quale si intratteneva solo pochi secondi. Fermato e sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 35 grammi di hashish suddivisi in 13 dosi e oltre 200 euro in contanti in banconote di piccolo taglio. Dopo l’udienza di convalida dell’arresto non sono state applicate al giovane misure cautelari.