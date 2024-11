Maltrattamenti e stalking, solo in un mese 7 misure cautelari nella provincia di Trapani

Lo scorso ottobre i carabinieri di Marsala, Mazara del Vallo e Castelvetrano, sotto il coordinamento della Procura di Marsala, hanno eseguito sette misure cautelari per reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e atti persecutori, nonché arrestato in flagranza (e posto ai domiciliari) un 19enne per violazione del divieto di avvicinamento ai propri genitori.

I provvedimenti emessi hanno riguardato sei uomini e una donna colpiti dalle misure dell’allontanamento dalla casa familiare e contestuale divieto di avvicinamento alla persona offesa, a seguito di altrettanti episodi di maltrattamenti e atti persecutori nei confronti di coniugi, conviventi o familiari.