Tre lavoratori in nero e poca sicurezza, multe ai titolari di 4 aziende agricole del Trapanese

Nei confronti dei titolari di 4 aziende agricole di Calatafimi, Trapani, Marsala e Mazara del Vallo i carabinieri hanno contestato violazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori afferenti la mancata formazione e informazione sui rischi, la mancata sottoposizione alla visita medica di idoneità allo svolgimento della mansione, l'omessa valutazione dei rischi e la mancata consegna dispositivi di protezione individuali. È stata inoltre riscontrata la presenza di 3 lavoratori in nero (di cui uno irregolare sul territorio nazionale) sui 10 controllati. Sono state comminate ammende complessivi 45.000 euro e contestate sanzioni amministrative per circa 10.000 euro.