Lo sbarco di migranti a Marsala: arrestati 6 presunti scafisti, sequestrato il peschereccio

Sono stati fermati dalla polizia di Stato per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina i sei membri dell’equipaggio del peschereccio Islam che avrebbero consentito l’ingresso irregolare in Italia di 36 migranti tunisini. I sei sul natante, battente bandiera tunisina, erano partiti dalle coste della Tunisia per giungere illegalmente in Italia il 14 ottobre, lungo la costa del lungomare Boeo di Marsala.

I poliziotti della squadra mobile di Trapani hanno raccolto le dichiarazioni dei naufraghi e sono riusciti a individuare i responsabili del viaggio che si erano mischiati al resto dei migranti. Il peschereccio è stato sequestrato.