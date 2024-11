Detenuto con disagio psichico aggredisce due agenti della polizia penitenziaria a Trapani

Un detenuto con disagio psichico ha aggredito due agenti della polizia penitenziaria nel carcere di Trapani che sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari in ospedale. È successo nel reparto Tirreno. Lo rende noto il segretario provinciale Sinappe Rocco Parrinello.

«Il detenuto ha iniziato ad urlare «Voglio andare a casa» - dice il segretario sindacale -. A nulla è servito il tentativo di persuasione da parte degli agenti per riportarlo in cella. L’uomo ha iniziato ad inveire contro gli agenti e ha iniziato a picchiare i poliziotti penitenziari. Si sono registrati momenti di forte tensione. Purtroppo, la situazione nel carcere di Trapani, in cui si trovano numerosi detenuti con problemi psichiatrici non è nuova a episodi del genere, con il personale spesso sottoposto a stress e situazioni di pericolo».