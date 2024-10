I soldi dell'8xmille dirottati in un conto corrente della diocesi, chiesta la condanna per l'ex vescovo di Trapani

Quattro anni e sei mesi per peculato. È la condanna chiesta ieri a conclusione della requisitoria dal pm Sara Morri, per l’ex vescovo della diocesi di Trapani Francesco Miccichè. La vicenda si inserisce nel contesto del cosiddetto «Caso Curia» e che ha visto l’ex vescovo Miccichè passare da parte offesa a indagato e poi in ultimo imputato. Per l’accusa i soldi destinati alle esigenze del culto e del clero, alle opere di carità sono finiti invece nella disponibilità personale dell’ex vescovo Francesco Miccichè, a giudizio per un peculato superiore ai 400 mila euro, somma assegnata alla curia vescovile dalla Cei, proveniente dall’8 per mille.

