La scomparsa di Denise, la mamma Piera Maggio: «Sarà il 24° compleanno all'insegna della tristezza»

«Sarà il 24° compleanno di Denise all’insegna della tristezza», sono le parole di Piera Maggio, mamma di Denise Pipitone, in occasione del compleanno della figlia scomparsa il primo settembre del 2004 da Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. In un post sui social, Piera Maggio scrive: «Anche se sei lontana, il nostro amore per te non conosce confini. Ogni giorno pensiamo a te e ti mandiamo tutto il nostro affetto. Speriamo che il tuo giorno sia pieno di gioia e meraviglia, proprio come te. Buon compleanno, Denise, ovunque tu sia. Papà Pietro e mamma Piera, la tua vera famiglia».

Gli ultimi sviluppi del caso

In merito alle ultime vicende che riguarderebbero la richiesta di riapertura delle indagini presentata da Tony Pipitone, ex marito di Piera Maggio e padre non biologico di Denise, la stessa Maggio ha commentato di non avere «nulla da aggiungere». Sono trascorsi venti lunghi anni dalla scomparsa della bambina, rapita intorno a mezzogiorno davanti casa, mentre giocava in via Domenico La Bruna, angolo Via Castagnola.