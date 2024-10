I due operai di Palermo morti a Mazara schiacciati da un traliccio: 5 condanne

Per duplice omicidio colposo, il Tribunale di Marsala ha condannato i cinque imputati del processo scaturito dall’incidente sul lavoro in cui, il 15 febbraio 2017, a Mazara del Vallo, morirono due operai, Giuseppe Romeo, di 52 anni, e Vincenzo Miraglia, di 33, entrambi di Palermo, schiacciati dall’alto traliccio-antenna della Telecom Italia sul quale stavano lavorando.

I cinque imputati condannati, «per colpa consistita - secondo l’accusa - nella inosservanza di specifiche previsioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro», Fabrizio Silvestri, committente dei lavori per Telecom Italia (due anni e mezzo di reclusione), Francesco Lupo, progettista, direttore dei lavori, responsabile dei lavori, coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per Telecom Italia (tre anni e mezzo di reclusione), Luca Bersani, legale rappresentante di Comtel e datore di lavoro fino all’1 dicembre 2016 (tre anni), Vincenzo Cassese, legale rappresentante di Comtel e datore di lavoro dopo l’1 dicembre 2016 (tre anni), e Lucia Priore, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di Comtel (tre anni). Tutti gli imputati sono stati assolti dall’accusa di lesione personale colposa in danno di Domenico Firriolo «perché il fatto non sussiste».