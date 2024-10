Giallo a Marsala, padre e figlio feriti a coltellate: avviata inchiesta per tentato omicidio

Tentato omicidio a Marsala, nel Trapanese. Padre e figlio sono stati accoltellati davanti ad un bar, in Contrada Berbarello, nella periferia sud della città.

È accaduto la notte scorsa. I due uomini sono stati accompagnati all’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. Non risulterebbero in pericolo di vita.

Il responsabile dell’aggressione non è stato ancora individuato dagli inquirenti e neppure l’arma utilizzata. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri di Marsala per ricostruire la dinamica dell’accaduto.