Occupa una casa popolare e impedisce alla legittima assegnataria di entrare, pregiudicato arrestato a Marsala

Blitz della polizia di Stato contro le occupazione di alloggi di edilizia popolare. Arrestato un pregiudicato. Agenti di Marsala, in azione nel quartiere Amabilina, hanno eseguito la misura cautelare a carico di un marsalese indagato per aver costretto con gravi minacce la vittima e la figlia minorenne - legittime assegnatarie di un appartamento dello Iacp di Trapani - a non entrarne in possesso, e per averlo occupato, danneggiandone il portone di ingresso.

Nel corso dell’esecuzione della misura l’indagato ha tentato di disfarsi di una pistola priva di tappo rosso nonché della canna di un fucile anch’esso di libera vendita, lanciandoli da una finestra; sequestrate anche due pistole ad impulsi elettrici ed un coltello di grosse dimensioni. L’immobile è stato posto sotto sequestro preventivo e riaffidato all’ente. L’indagato, non avendo prestato il consenso all’applicazione del braccialetto elettronico, è stato posto in carcere.