Barcone incagliato a Marsala, 41 i migranti soccorsi

Il peschereccio incagliato stamane sul litorale nord del porto di Marsala aveva a bordo una sessantina di migranti. L’incidente è avvenuto intorno alle 10. Numerose segnalazioni giunte al numero 1530 della Capitaneria, da parte di cittadini, parlavano di persone in acqua che a nuoto tentavano di giungere a riva.

Sotto il coordinamento del 12° Mrsc di Palermo venivano inviate quattro unità navali della Guardia costiera di Trapani, Mazara del Vallo e Marsala, nonché mezzi di privati cittadini. Alcuni sono riusciti a raggiungere la costa a nuoto, gli altri 41 (e non 14 come detto in precedenza) sono stati soccorsi a bordo delle motovedette e, quelli bisognosi di prima assistenza medica, trasportati al porto di Marsala e assistiti dal personale del 118.

Gli altri migranti, tramite la motovedetta Cp 331, sono stati accompagnati in porto a Trapani. A seguito di accertamenti a bordo, da parte degli uomini della Guardia costiera, alle 13.30 l’unità da pesca è stata disincagliata e portata in sicurezza al porto di Marsala.