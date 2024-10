Alcamo, muore operaio tunisino: ha perso l'equilibrio mentre stava lavorando su un tetto

Un operaio di 60 anni è morto ad Alcamo, in provincia di Trapani, cadendo da un lucernario che si trova sul tetto di una abitazione. La vittima si chiamava Jamel Zemzemi, di nazionalità tunisina.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il sessantenne sarebbe caduto dal tetto della casa in via Fazio, mentre stava svolgendo dei lavori edili per conto dei proprietari dell’immobile. L’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto sull'asfalto, morendo sul colpo.

I carabinieri stanno indagando per verificare perché l’uomo fosse su quel tetto e se effettivamente stesse effettuando dei lavori edili e a che titolo.