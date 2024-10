Alcamo, morta in culla a 6 mesi: disposta l'autopsia sul corpicino

Per la morte in culla di una bimba di 6 mesi ad Alcamo la Procura di Trapani ha aperto un fascicolo. La tragedia si è consumata la scorsa settimana, ma solo ieri la notizia è emersa. Al momento nessuno è iscritto nel registro degli indagati, il corpicino della piccola è stato sequestrato in attesa che venga effettuata l’autopsia per chiarire le cause della morte improvvisa. Sono stati gli stessi genitori della bimba ad aver lanciato l’allarme, portando personalmente la neonata all’ospedale San Vito e Santo Spirito quando hanno notato che non respirava più e non dava alcun segno di vita. Partiti da casa, che si trova nel quartiere attorno alla principale via Roma, nel cuore del centro storico, hanno raggiunto in pochissimi minuti il vicino nosocomio.

