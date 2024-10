Partanna, chiesa gremita e moto da cross che attendono il feretro: l'ultimo saluto a Calogero Ingoia

Sono in corso presso la chiesa madre di Partanna, i funerali del giovane venticinquenne che ha perso la vita lo scorso venerdì a causa di un incidente mentre era a bordo della sua moto. Calogero Ingoglia, pare abbia perso il controllo e si sia schiantato a terra. Insieme a lui, un giovane che ancora nessuno degli amici si spiega cosa ci facesse, visto che - come raccontano - non erano nemmeno conoscenti.

L'amico, per le gravi ferite riportate, è stato trasferito dapprima all'ospedale Vittorio Emanuele di Castelvetrano e poi è stato trasportato d'urgenza al Trauma Center dell'ospedale Villa Sofia a Palermo. Le sue condizioni restano critiche. Indagano i carabinieri per accertare la dinamica dell'incidente. In questo momento, ad officiare la messa, è il vescovo Monsignor Angelo Giurdanella, insieme all’Arciprete Padre Antonino Gucciardi. Il corteo funebre e’ partito dalla chiesetta del collegio, dove era allestita da ieri la camera ardente.

La chiesa è gremita di gente. Alla fine della messa ci saranno un paio di motociclette da cross accese per salutare l’amico appassionato di motocilcismo