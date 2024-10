Gli amici e i parenti di Calogero non si danno pace, il suo barbiere: «Gli avevo tagliato i capelli due ore prima»

Amici e parenti non si danno pace e piangono la morte del giovane Calogero Ingoglia, morto nell'incidente stradale ieri a Partanna, in sella alla sua moto. Tanti i messaggi di cordoglio per la famiglia e i pensieri, colmi di affetto, per il ragazzo dagli occhi azzurri come il cielo che non c'è più.

Salvatore De Blasi Pacchiolo è sconvolto, due ore prima dell'incidente aveva visto il ragazzo e gli aveva tagliato i capelli. Era stato con lui, avevano sorriso insieme e poi la terribile notizia. «Il tuo sorriso me lo porterò sempre con me, ricorderò sempre la tua bellezza - scrive Salvatore -. Mi mancherai Calogero. Tvb il tuo zietto Pacchiolo, come mi chiamavi tu».

Affida ai social tutta la sua tristezza anche Stefano Giuseppe Caruso, un ex insegnante di Calogero: «È stato un mio alunno - dice il professore - e lo ricordo come un ragazzo educato e rispettoso. Riposa in pace caro Calogero».