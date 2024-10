Trapani, a giudizio un pediatra per omicidio colposo dopo la morte di un bimbo di cinque anni

Si aprirà il prossimo 8 gennaio di fronte al giudice del Tribunale di Trapani il processo nei confronti di un medico, pediatra di libera scelta a Trapani, imputato con l’accusa di omicidio colposo dopo la morte di un bimbo di cinque anni, nel giugno 2023, nell’ospedale Di Cristina a Palermo. Il rinvio a giudizio è stato disposto dal Gup del Tribunale di Trapani a conclusione dell’udienza preliminare nel corso della quale si è costituita anche l’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani nella qualità di responsabile civile. Costituiti parte civile i genitori del piccolo Giorgio, rappresentati dall’avvocato Massimiliano Fabio del Foro di Patti, che in un esposto avevano chiesto che fossero accertate le eventuali responsabilità per la tragedia che li ha colpiti.

Nel capo d’imputazione per omicidio colposo o lesioni personali in ambito sanitario vengono contestati al pediatra l’omissione di cautela, scrupolo, attenzione e diligenza nelle cure prestate al minore, dopo che i genitori richiedevano allarmati l’intervento dello specialista, «mostrando un atteggiamento di insofferenza nei confronti dei timori manifestati dagli stessi, non interpretando correttamente la sintomatologia e senza sottoporre il piccolo ad ulteriori ed approfonditi accertamenti».