Ammassano sabbia con le ruspe per proteggere i lidi, multati a Marsala

Allo scopo di proteggere la spiaggia dalle intemperie invernali, i gestori di due stabilimenti balneari del litorale sud di Marsala hanno spostato, molto probabilmente con le ruspe, notevoli quantità di sabbia, alterando l’ecosistema della zona. Per questo sono stati sanzionati dalla Guardia costiera, che ha loro contestato la creazione di dune di sabbia alte quasi due metri senza le necessarie autorizzazioni previste dalla legge.

La sabbia, spiega una nota dell’Ufficio circondariale marittimo di Marsala, è stata spostata senza alcun studio ambientale preventivo. I titolari dei due stabilimenti balneari sono stati anche segnalati alla Regione, l’autorità competente per decidere eventuali future misure nei loro confronti. Solo la Regione, infatti, spiega la Guardia costiera, «ha il potere di autorizzare operazioni che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente», sottolineando, inoltre, come interventi non autorizzati possano gravemente danneggiare l’ecosistema costiero. Un ecosistema già compromesso dalla cementificazione della fascia costiera.