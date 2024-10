Con l'auto «atterra» su un gommone, incidente al porto di Favignana

Al porto di Favignana, a causa di una errata manovra, domenica è stata sfiorata la tragedia. Un ventenne a bordo di una Fiat punto grigia infatti è finito quasi a mare, se non ci fosse stato a salvarlo una imbarcazione ancorata in quel momento alla banchina.

Un anomalo quanto surreale incidente, si può senz’altro definire. La Fiat Punto con a bordo il ventenne, per cause ancora da accertare è infatti uscita fuori strada finendo in mare: buon per l’autista che c’era un gommone ancorato sotto che gli ha fatto da vitale parcheggio.

L’autista alla guida della Fiat Punto ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e non è riuscito più a capire cosa stava accadendo. E così l’auto è finita in bilico tra la banchina e l’imbarcazione in quel momento ancorata nella zona sottostante dove l’auto si è adagiata.

A trarre in salvo il giovane automobilista visibilmente stravolto e che si è trovato nell’impossibilità di uscire dal mezzo sono stati i numerosi presenti che prima dell’arrivo dei soccorsi, hanno trovato la soluzione per evitare intanto che l’automobile precipitasse del tutto in acqua, permettendo all’autista di uscire indenne dal mezzo.