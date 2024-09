Mafia e voto di scambio ad Alcamo, l'ex senatore Papania: «Non conosco chi fa il mio nome»

Accuse pesanti come macigni, quelle contenute nella ordinanza di custodia cautelare che hanno portato in carcere due storici big della politica alcamese: l’ex senatore Antonino Papania e l’ex vice sindaco Pasquale Perricone.

Sono accusati a vario titolo di numerosi reati ma quelli che i difensori intendono smontare sono l’associazione a delinquere di stampo mafioso, scambio elettorale politico mafioso, per le quali rischiano lunghe pene detentive. Papania e Perricone hanno risposto ai giudici cercando di giustificare il proprio comportamento. In particolare nell’interrogatorio di garanzia Papania avrebbe specificato di non conoscere nessuno dei personaggi che lo citano e che vengono riportati nell’ordinanza delle misure di cautelari. Papania avrebbe detto di conoscere soltanto Pasquale Perricone.

