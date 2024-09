Erice, tre minorenni rubano sei barattoli di Nutella al supermercato: prosciolti dopo 4 anni per la tenuità del fatto

Erano stati denunciati dopo che erano stati scoperti, il quattro aprile del 2020, mentre stavano rubando sei barattoli di Nutella in un supermercato di Erice. Tre ragazzi - oggi di 18, 19 e 21 anni, ma non ancora maggiorenni nel 2020 - sono stati prosciolti dal gip del tribunale per i minorenni di Palermo Nicola Aiello, per la tenuità del fatto.

I tre erano entrati nel centro Conad Giaconia, in via Marconi, e avevano nascosto sotto i vestiti i barattoli della famosa crema al cacao e nocciole. Il furto non era passato inosservato ai dipendenti e all’addetto alla vigilanza. Erano stati bloccati ed erano intervenuti i carabinieri.