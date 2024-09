Il fedelissimo di Messina Denaro bibliotecario a Sulmona, il caso sul tavolo del prefetto dell'Aquila

È stato convocato per domani, a Sulmona, il Comitato provinciale per l’ordine e sicurezza pubblica per discutere, tra le altre cose, anche del caso di Leonardo Ciaccio, l’uomo di Cosa nostra più vicino a Matteo Messina Denaro, che ha ottenuto la semilibertà per buona condotta, con un provvedimento del Tribunale per la sorveglianza dell’Aquila, impugnato dalla procura generale della Corte di Cassazione.

Dallo scorso maggio l’uomo presta servizio come bibliotecario nel polo museale diocesano di Santa Chiara, dal martedì al venerdì ogni mattina, per poi far rientro nel carcere di Sulmona dove è recluso. A chiamare le forze dell’ordine, nei giorni scorsi, era stato il sindaco, Gianfranco Di Piero (nella foto), secondo il quale, «c’è un pronunciamento del tribunale di sorveglianza, ma il rischio che possa creare contatti rimane alto». Per questo il primo cittadino aveva chiesto il rafforzamento di controlli alle forze di polizia in campo. Il prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, ha quindi convocato il vertice.