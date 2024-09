Favignana, spento l'incendio ma il sindaco Forgione è preoccupato: «Serve un presidio dei vigili del fuoco»

L’incendio divampato nel pomeriggio è stato domato e la situazione è sotto controllo. A darne la notizia è stato il sindaco di Favignana Francesco Forgione. «Voglio pubblicamente ringraziare tutti coloro che si sono adoperati per impedire che le fiamme si propagassero, evitando gravi danni al territorio, alle case e alla persone», ha detto Forgione.

Le fiamme avevano minacciato alcune abitazioni in un residence: a scopo precauzionale erano state evacuate una sessantina di persone. Sul posto era intervenuta l’autobotte del Comune con i carabinieri e la polizia municipale.

«Questo pomeriggio siamo subito intervenuti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, con il dirigente dell’ufficio tecnico Girolamo Busetta e il personale del Comune, la polizia locale, i carabinieri e tanti cittadini. Preziosa è stata anche la collaborazione con la Prefettura di Trapani e la Protezione civile che hanno assicurato l’intervento di un elicottero».

Il sindaco ha espresso una forte preoccupazione riguardo alle possibili cause colpose dell’incendio, sottolineando i rischi derivanti da atti irresponsabili legati all’accensione di fuochi e ha lanciato un appello invitando tutti a «rispettare rigorosamente le ordinanze e le normative sull'uso del fuoco per proteggere la nostra isola. Tuttavia questo episodio ripropone l’urgenza della presenza di un presidio permanente dei Vigili del Fuoco sull'isola. Ci impegneremo nelle sedi opportune per garantire questa presenza stabile», conclude Forgione.