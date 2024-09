Il blitz antimafia di Alcamo: così le armi venivano vendute e provate

L’organizzazione criminale retta dall’alcamese Francesco Coppola così come accertato nel corso delle indagini aveva nella disponibilità anche armi. Tra le intercettazioni contenute nel materiale dell'inchiesta che ha portato all'operazione Irene, c’è un passaggio che riguarda la cessione di armi a Filippo Massimiliano Pirrone (indagato) da parte di Gregorio Ascari (arrestato) e Fabio Ciotti (indagato). Ascari e Ciotti (che in questo caso funge da intermediario) discutono inizialmente di tale cessione nel corso di una telefonata in cui indicano in modo criptico l’arma come «caldaia». La conferma si ha da intercettazioni all’interno dell’autovettura di Ciotti quando questo accompagna Pirrone nel luogo concordato con Ascari (la casa della sorella di quest’ultimo) per prelevare l’arma.

Rientrato nell’autovettura, Ciotti mostra due pistole a Pirrone ed entrambi trattano sul prezzo di una delle due (Pirrone offre 1.500 euro a fronte della richiesta di 1.900 euro di Ciotti e già concordata con Ascari). La vendita si conclude dopo un’ulteriore consultazione tra Ciotti e Ascari, per 1.600 euro. Pirrone: «Allora qua ci sono 1.600 perché io viaggi inutilmente non ne faccio, uno. Io non ho mai fatto viaggi inutilmente».