Nel clan di Alcamo scontro tra falchi e colombe

A mettere le cose a posto ci pensava sempre Francesco Cicco Coppola. Era lui che teneva a bada i recalcitranti rampolli che non ne volevano sapere di ritardi o di sconti su quanto gli imprenditori taglieggiati dovevano versare alle casse di Cosa nostra. Un clima che si era fatto incandescente all’interno della cosca tra chi voleva la pax e chi invece non ammetteva sgarri. È quanto emerge dalle intercettazioni del blitz antimafia di ieri (16 settembre) nel Trapanese, che ha portato all'arresto di 10 persone e tra queste l'ex senatore Nino Papania.

Chi scalpitava, per via del suo carattere focoso, era sempre Giosuè Di Gregorio, 54 anni, di Castellammare del Golfo, che mal sopportava l’atteggiamento perennemente pacifico di Francesco Coppola, 64 anni, di Alcamo.

Di Gregorio era in pratica il braccio dell’organizzazione mafiosa, secondo gli inquirenti, quello che in buona sostanza scendeva in campo in prima persona, interloquiva e minacciava se era il caso. Un uomo che quindi si esponeva, ritenuto pure una sorta di testa calda in grado anche di passare alla violenza fisica se fosse stato necessario. Proprio per questo si era messo sul naso Coppola. Il cinquantaquattrenne manifestava un’aperta critica al «nuovo corso», per l’appunto sorretto da Francesco Coppola, finalizzato a «mantenere la pace» nel territorio.