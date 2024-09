Fermato a Pantelleria mentre fuma uno spinello in auto, poi a casa i carabinieri trovano un chilo e mezzo di hashish

I carabinieri della stazione di Pantelleria hanno arrestato un isolano di 26 anni per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Secondo la ricostruzione i militari dell’Arma, durante un servizio di controllo del territorio, intimavano l’Alt all’uomo di 26 anni, che stava fumando uno spinella e nell’auto si era propagato un forte odore.

I carabinieri procedevano così ad una perquisizione che portava al ritrovamento di alcune buste in cellophane contenenti hashish e cocaina. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare oltre un chilo e mezzo di hashish suddiviso in panetti, circa 10 mila euro in contanti in banconote di piccolo taglio e materiale per la pesatura ed il confezionamento.

Durante la perquisizione domiciliare è stato poi scoperto e denunciato un uomo di 38 anni trovato in casa in possesso di 14 dosi di cocaina e 15 dosi di hashish.

Il ventiseienne si trova agli arresti domiciliari.