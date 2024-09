Arrestato un ladro seriale a Trapani, era il terrore dei commercianti VIDEO

Era diventato il terrore dei commercianti del centro storico di Trapani. I carabinieri lo hanno arrestato, dopo le denunce presentate dalle vittime di furti e grazie alle indagini che hanno fatto emergere gravi indizi di colpevolezza sul conto del ventiquattrenne, ripreso dagli impianti di videosorveglianza installati nei negozi e ristoranti presi di mira.

Secondo quanto è stato ricostruito dagli inquirenti, nei primi giorni di agosto l’uomo era già stato denunciato dai militari dell’Arma per un furto in un negozio di abbigliamento e tre furti in ristoranti del centro storico dove dopo la forzatura della porta di ingresso si sarebbe impossessato dei contanti all’interno dei registratori di cassa.

La prosecuzione dell’indagine ha portato alla luce ulteriori furti e tentati furti che l’arrestato avrebbe commesso ai danni di una farmacia, di un cineteatro, di due pub e di altrettanti ristoranti tutti concentrati nel centro storico della città. L’uomo ora si trova propria abitazione agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.