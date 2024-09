Ragazza rapinata e accoltellata a Marsala, fermati due tunisini

La polizia a Marsala ha fermato due giovani tunisini accusati di avere, ieri sera (13 settembre 2024), accoltellato e rapinato una ragazza di 21 anni che era in compagnia di alcuni suoi amici sul lungomare nei pressi del minigolf e parco giochi per bambini, quando si sono avvicinati due giovani in monopattino, che l’hanno aggredita e insultata, afferrando il suo smartphone.

E siccome la ragazza opponeva resistenza, entrando in colluttazione con uno dei due aggressori, questi, per divincolarsi e fuggire, ha estratto un coltello e l’ha ferita ad un fianco (un taglio di circa 20 centimetri superficiale) e alla mano. Poi, si è scagliato contro uno degli amici della giovane, tentando, senza tuttavia riuscire, ad accoltellarlo al torace. I due sono, quindi, fuggiti su un monopattino elettrico. La polizia ha avviato le ricerche. E poco dopo, grazie alla geolocalizzazione, gli agenti hanno individuato lo smartphone, nascosto a circa 500 metri di distanza, in piazza della Vittoria, tra gli arbusti attorno al busto di Garibaldi. Spariti, però, i 40 euro che erano nella cover del telefono. I due presunti rapinatori sono stati invece, rintracciati alcuni minuti dopo dai bersaglieri impegnati nell’operazione «Strade Sicure» e consegnati alla polizia.