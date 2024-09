Trapani, precipita dalle Mura di Tramontana e finisce sugli scogli: grave un ragazzo di 13 anni

Tragedia sfiorata ieri pomeriggio (9 settembre 2024) a Trapani. Un ragazzino di 13 anni è precipitato dalle Mura di Tramontana. E dopo un volo di dieci metri è finito sugli scogli. Il ragazzo prima di cadere si trovava al Bastione Conca.

Secondo una prima ricostruzione, il tredicenne era in compagnia di un amico: i due pare stessero giocando quando improvvisamente è finito di sotto. Scattato l’allarme sul posto è arrivata immediatamente una ambulanza del 118 che ha trasportato il bambino al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Antonio Abate dov’è stato preso in consegna dai medici di pronto intervento. Il ragazzino è stato immediatamente sottoposto a tutti gli esami per le numerose fratture riportate a seguito della rovinosa caduta sui massi. I medici hanno disposto il trasferimento a Palermo, all'ospedale dei Bambini.

Un servizio completo di Laura Spanò sull'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia