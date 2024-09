Ladro seriale arrestato a Favignana, aveva messo a segno 7 colpi VIDEO

I carabinieri di Favignana hanno arrestato un pregiudicato di 26 anni, di nazionalità straniera, ritenuto responsabile di una serie di furti in abitazioni e stabilimenti balneari dell’isola.

A seguito di alcune denunce di furto presentate da residenti e commercianti dell’isola, grazie alla visione delle immagini di videosorveglianza, sono emersi gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo per 7 colpi: un furto in una abitazione, da dove ha portato via monili in oro, un orologio e un tablet; e sei furti in altrettanti stabilimenti balneari, dove ha razziato i registratori di cassa per un bottino di 2 mila euro.

Riconosciuto dai molteplici tatuaggi sulle mani e dagli abiti indossati corrispondenti a quelli riscontrati dalle immagini di videosorveglianza l’uomo, è stato rintracciato sulla banchina del porto mentre attendeva di imbarcarsi su un aliscafo in direzione Trapani e, a seguito di perquisizione personale, i militari dell’Arma hanno rinvenuto tutta la refurtiva, poi restituita ai legittimi proprietari.