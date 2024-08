Tranciati e rubati i cavi di rame dei pozzi d'acqua comunali, Marsala resta a secco

Tranciati e rubati i cavi di rame nella cabina elettrica dei pozzi comunali di contrada Sinubio, Marsala sta nuovamente subendo disagi per l’approvvigionamento idrico. «I tecnici sono già in azione per ovviare a questo ennesimo atto inqualificabile che penalizza la città», hanno detto il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Guglielmo Ivan Gerardi.

Il fatto, spiega una nota del Comune, parlando di «atti vandalici», è accaduto la notte appena trascorsa e ha riguardato i pozzi «Stella 1» e «Stella 2», con la conseguenza di bloccare otto pozzi su tredici. «Il dirigente del settore - dicono Grillo e Gerardi - già alle prime luci dell’alba, una volta scoperto il furto, ha attivato le procedure d’emergenza e le squadre tecniche sono immediatamente intervenute sul posto per valutare i danni e avviare le operazioni di ripristino. Si sta lavorando per ridurre al minimo i tempi di riattivazione dell’erogazione idrica e ridurre al minimo i disagi per la popolazione garantendo anche il potenziamento dei servizi alternativi. Invitiamo la comunità a contenere possibilmente i consumi dell’acqua».