Movida e risse a Marsala, il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura

Il problema delle risse tra giovani nei luoghi della movida notturna del centro storico di Marsala sarà affrontato, domani mattina, in prefettura (nella foto), a Trapani, in una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il comitato è stato convocato con carattere d’urgenza dal prefetto Daniela Lupo, proprio dopo l’ultimo episodio di violenza avvenuto a Marsala, dove, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, alcuni giovani tunisini hanno cominciato a tirare bottiglie di vetro contro altri ragazzi. Teatro dei fatti è stata la piazzetta sul lato destro della Chiesa Madre.

«Desidero ringraziare il prefetto Daniela Lupo - dice il sindaco di Marsala, Massimo Grillo - per la grande sensibilità dimostrata con la convocazione del Comitato deputato a esaminare e porre in essere iniziative a tutela della Sicurezza pubblica nella nostra città. L’intento è quello di evitare che incresciosi episodi come quello dello scorso fine settimana abbiano a ripetersi». Con il primo cittadino, alla riunione dovrebbero partecipare anche l’assessore Maria Donatella Ingardia e il comandante della polizia municipale di Marsala, Vincenzo Menfi.