Il motociclista marsalese ucciso in Campania: sotto accusa due fratelli sordi, la sparatoria per gelosie fra biker

Vincenzo ed Ettore. Ettore e Vincenzo. Uniti nella vita dalla passione per le moto. Uniti nella morte. Non per colpa di un incidente, ma per una folle ritorsione. Vincenzo Spera, marsalese, 58 anni, ha lottato contro la morte per quasi un mese, dalla sera del 13 luglio fino a due giorni fa. Alla fine si è dovuto arrendere. È spirato su un letto dell’ospedale di Battipaglia, provincia di Salerno, quasi un'ora di macchina dal luogo in cui gli avevano sparato quel sabato 13 luglio, davanti a un albergo di Capaccio Paestum.

Il biker marsalese Vincenzo Spera si trovava nel centro dell'iconico sito archeologico di Paestum, dov'era in corso una manifestazione di livello mondiale, il Deaf International Festival 2024, il Festival internazionale del Sordo. Davanti a quell'hotel furono feriti tre motociclisti. Prima di Spera, il 5 agosto, era morto un altro dei tre feriti, il napoletano Ettore Crò, di 53 anni, deceduto all’ospedale Ruggi di Salerno. Secondo alcune ricostruzioni, la lite sarebbe esplosa in seno ai gruppi di biker. Non se ne conosce il reale motivo. Anche se c’è anche chi ipotizza una questione di banali gelosie.