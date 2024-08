Tre persone sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto sulla strada statale 732 «Bretella di Alcamo Est» al km 1,500 nel territorio comunale di Alcamo, in provincia di Trapani. Il tratto è temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. Due i mezzi coinvolti nel sinistro. Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le forze dell’ordine e il 118.