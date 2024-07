Grave incidente a Mazara del Vallo, imprenditore operato d'urgenza a Palermo

Fuori strada con la propria auto, in gravi condizioni un imprenditore ittico di Mazara del Vallo di 47 anni. L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30 di questa mattina sulla sopraelevata di Mazara (nella foto il tratto precedente alla curva in cui si è verificato l'incidente), che collega il lungomare Fata Morgana con la Statale 115.

L'uomo, V.L. le sue iniziali, affrontando una curva a bordo della sua Mercedes di grossa cilindrata, è finito su una delle barriere in cemento che separano le corsie. Sembra che l'urto possa essere avvenuto anche per via della scarsa visibilità causata da una nube di umidità che avvolgeva Mazara alle prime ore del mattino.

Nell'urto, violentissimo, V.L. ha perso un braccio che si è staccato per via dell'impatto con le lamiere provocando una fortissima fuoriuscita di sangue. L'automobilista è stato immediatamente trasferito al Policlinico di Palermo dove è stato operato d'urgenza in Chirurgia Plastica per bloccare l'emorragia e per riattaccargli l'arto. Successivamente è stato trasferito nella terapia intensiva del Dipartimento di Emergenza-Urgenza dell'azienda ospedaliera universitaria. L'intervento è tecnicamente riuscito ma le sue condizioni restano gravissime per cui bisognerà capire come si evolverà il quadro clinico prima di poterlo dichiarare fuori pericolo.