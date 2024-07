Il motociclista di Trapani morto un mese dopo l'incidente in moto, il dolore di amici e colleghi: «È stato un onore conoscerti»

Cordoglio sui social per la morte di Agostino Parisi (nella foto), il trapanese di 43 anni morto in ospedale a Palermo a quasi un mese dall'incidente in moto in cui era stato coinvolto a Erice.

«Brutta notizia per noi di Stragusto - scrivono su Facebook i colleghi di lavoro -: ci ha lasciato Agostino Parisi, un amico che ha collaborato con noi nei primi anni con serietà e competenza. Un tragico incidente in moto gli è stato fatale, è spirato oggi dopo un mese di coma. Un caro abbraccio alla moglie e a tutta la famiglia».

Sposato con Sara, Parisi era stato, tra le altre cose, l'ideatore di un centro di analisi sensoriale, Mondo sensoriale. «Caro Agostino- scrive un altro amico, Francesco -, ti ho conosciuto 15 anni fa alla Ps Advert quando ti ho realizzato il sito web di Mondo Sensoriale, e ho avuto modo di apprezzare le tue doti, il tuo carattere e la tua bontà. Ricordo con piacere i tuoi corsi di analisi sensoriale nell’ultima edizione di Bonton a Castellammare del Golfo, ma anche nelle prime edizioni di Stragusto insieme alla tua Sara, con la quale formavate una bellissima coppia. Ricordo anche la tua passione per la fotografia, e le nostre chiacchierate e risate di quel periodo. Non ti vedevo da un po’ e oggi questa triste notizia mi ha totalmente sconvolto. Riposa in pace e buona luce: sono sicuro che in questo momento ne troverai tanta, per scattare quelle foto che ti piaceva tanto fare. È stato un onore conoscerti».