La pistola trovata nel covo di Messina Denaro aveva la stessa matricola di quella di un carabiniere che gli dava la caccia

Nel covo di Mazara del Vallo che sarebbe stato utilizzato da Matteo Messina Denaro è stata trovata una pistola che ha la stessa matricola di quella detenuta da un carabiniere in servizio alla Dia di Trapani che ha dato la caccia al latitante. È un particolare che emerge dalle indagini sul box di via Castelvetrano, riconducibile a Giuseppe Di Giorgi, 49 anni, che è stato arrestato, e dove sono stati ritrovati documenti, impronte, ma anche soldi.

La pistola con 50 munizioni e perfettamente funzionante, che era nascosta in un armadio tra i vestiti, e che l’indagato ha raccontato di aver trovato per strada, è stata ripulita e regolarizzata. Sono in corso indagini per stabilire perché è stato scelto proprio quel numero di matricola. È probabile che per la falsificazione sia stata usata l’arma «originale». La serie di numeri potrebbe essere stata acquisita anche in maniera diversa, per esempio attraverso i registri nazionali.