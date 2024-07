Castelvetrano, travolge una bicicletta con l'auto e fugge: il ciclista in ospedale

Investe un ciclista e fugge con la sua auto senza prestare soccorso: a Castelvetrano finisce in ospedale un uomo di 64 anni.

È successo in via Campobello. L'uomo era in sella alla sua bici, in un quartiere di periferia, quando è stato tamponato da un'auto. Il ciclista è finito sul marciapiedi, sbattendo violentemente il viso sul selciato. I passanti l'hanno trovato pieno di sangue: dell’investitore nessuna traccia. Sul posto il 118 con i sanitari che hanno soccorso il ciclista e l'hanno portato al pronto soccorso, dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti. A condurre le indagini i vigili urbani, che hanno guardato anche le immagini delle telecamere di qualche esercizio commerciale.