Paura a Castellammare del Golfo, un incendio sfiora le abitazioni

Paura per un incendio nel pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio, a Castellammare del Golfo. Le fiamme sono arrivate molto vicine ad alcune abitazioni nella zona di Cuti. Intervento immediato dei vigili del fuoco, ed è arrivato anche un Canadair in soccorso dei pompieri, oltre che ad alcuni elicotteri. Il rogo è stato spento, nonostante il vento che ha reso difficili le operazioni, ed è iniziata la bonifica.

Gli incendi continuano in Sicilia. Ieri un ampio territorio dell'Ennese è stato devastato, con fiamme a Piazza Armerina, Enna (zona Ronza/Rossomanno), Nicosia (grosso incendio in corso), e a Enna, vicino all'autostrada A19, che è stata chiusa per delle ore e riaperta solo in mattinata.