Stragi del 1993, indagato per depistaggio un ex poliziotto: era in servizio ad Alcamo

L’ex sovrintendente di polizia, Antonio Federico, che negli anni Ottanta-Novanta era in servizio al commissariato di Alcamo, è indagato per depistaggio dalla procura di Caltanissetta. Due le vicende contestate all’ex poliziotto, calabrese di nascita, al quale la procura, due mesi fa, ha notificato l’avviso di conclusione delle indagini. Nella prima, Federico è accusato di non avere chiarito i dettagli in merito alla consegna di una fotografia che probabilmente ritraeva Rosa Belotti, ritenuta la «biondina» della strage di via Palestro avvenuta il 27 luglio 1993 a Milano, trovata dall’ex poliziotto nello stesso anno dell’attentato terroristico compiuto da Cosa nostra in una villetta di Alcamo. Era nascosta in un libro. Nella stessa villetta la polizia trovò anche diverse armi, che erano in possesso a due carabinieri.

La seconda vicenda riguarda l’identità di un confidente. Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Pasquale Pacifico, l’ex poliziotto avrebbe dichiarato alla procura di Firenze, diversamente da quanto fatto con quella di Caltanissetta, di conoscere la sua fonte confidenziale, tale «Mark». Inoltre, avrebbe avuto una antica conoscenza proprio con Rosa Belotti.