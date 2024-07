Condannata a 14 anni di reclusione la sorella di Messina Denaro

Rosalia è accusata di associazione mafiosa aggravata e ricettazione. Secondo l’accusa, rappresentata in aula dal pm Gianluca De Leo, avrebbe aiutato per anni il fratello a sottrarsi alla cattura e avrebbe gestito per suo conto la «cassa» della «famiglia»