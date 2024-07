Allarme dell'Asp, nel Trapanese è aumentato l'uso delle droghe nei giovani

Aumento preoccupante dell’uso delle droghe chimiche nella provincia di Trapani. Questa mattina (10 luglio) il direttore generale dell’Asp, Ferdinando Croce, ha presentato le attività per contrastare l’uso delle sostanze stupefacenti, con particolare riferimento alle nuove sostanze psicoattive, crack e fentanyl, krokodil.

«Sull’aumento dell’uso di droghe nel territorio siamo ad una nuova chiamata alle armi - ha affermato Croce -. I dati in nostro possesso fanno comprendere come è in atto un rischioso ritorno alle nuove droghe, armi chimiche che non sono più di produzione naturale e molto più pericolose e per questo si deve aumentare soglia di attenzione».

«Non sei figo, sei solo fatto» è lo slogan pubblicitario lanciato dall’Asp. «Vogliamo dare un impatto forte sui giovani- continua Croce - e per questo lanciamo una campagna di prevenzione che coprirà quattro mesi. Partiamo in estate e poi continuiamo con l’inizio dell’anno scolastico anche sui sociali e con cartellonistica ad hoc per la promozione della salute».