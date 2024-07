Incidente sulla Statale per Salemi, muore un cinquantenne di Marsala

Incidente mortale nella notte fra venerdì e sabato (5-6 luglio) sulla Statale 188 che collega Salemi con Marsala. La vittima è un uomo di 50 anni di Marsala, Francesco Fabrizio Venezia.

Al momento dell'incidente Venezia viaggiava da solo sulla sua Peugeot 307 che è uscita fuori strada all'altezza del chilometro 24+400, in direzione di Marsala, a una decina di chilometri da Salemi.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Salemi che ha prestato i primi soccorsi e si sta occupando delle indagini per cercare di ricostruite la dinamica. Necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che estratto il corpo della vittima dalle lamiere. La circolazione sulla Statale è stata rallentata per alcune ore e l'auto è stata sequestrata dalle forze dell'ordine, come sempre avviene nei casi di incidenti mortali. L'ispezione sulla vettura sarà utile anche per capire se ci siano stati altri veicoli coinvolti o se sulla carreggiata fossero presenti degli ostacoli che hanno causato la tragedia.