Nessun furto di energia elettrica, assolto il presidente del Consiglio comunale di Marsala

Il presidente del Consiglio comunale di Marsala, Vincenzo Sturiano (Forza Italia, ex Ds, Mps e Art. 4) è stato assolto dal giudice monocratico del tribunale di Marsala Giuseppina Montericcio dall’accusa di «istigazione al furto di energia elettrica per il Comune». Assolti anche gli altri quattro imputati del processo: il geometra Gaspare Giuseppe Zichittella, responsabile dell’illuminazione pubblica del Comune di Marsala, Filippo Giacalone e Leonardo Badalucco, anche loro dipendenti comunali, e Vincenzo Stella, che all’epoca dei fatti (2017) era presidente del comitato organizzatore dei festeggiamenti per San Giuseppe in contrada Ventrischi.

L’indagine era nata dalle intercettazioni alle quali era sottoposto Sturiano nel 2017 nell’ambito delle indagini antimafia sull’ex deputato regionale trapanese Paolo Ruggirello, poi confluite poi nell’inchiesta «Scrigno». Le telefonate di Sturiano, all’epoca riferimento politico di Ruggirello a Marsala, furono stralciate e inviate per competenza alla Procura di Marsala e delegate al pm Roberto Piscitello.

Al presidente del Consiglio comunale veniva contestato il reato per aver chiamato il geometra Zichittella e sollecitato, il 19 marzo 2017, l’installazione di due fari sulla piazza della Chiesa Nuova di Ventrischi, in occasione della celebrazione del tradizionale «Invito» di San Giuseppe che si svolgeva nello spiazzo antistante, in una zona al buio. Zichittella, a sua volta, avrebbe chiamato due dipendenti per montare due fari. A Stella si contestava un «indebito guadagno», dato che i fari, secondo l’accusa, sarebbero stati installati «abusivamente e senza alcuna autorizzazione». Il pm aveva chiesto la condanna di tutti gli imputati a due anni di carcere ciascuno.