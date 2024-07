Fallimento mirato e sfruttamento dei lavoratori, ai domiciliari due imprenditori trapanesi

Fallimento mirato e sfruttamento dei lavoratori. Con questa accusa sono stati arrestati (ai domiciliari) due imprenditori trapanesi con l'accusa di bancarotta fraudolenta, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Una operazione del comando provinciale della guardi di finanza di Trapani, su delega della Procura della Repubblica, disposto anche il sequestro delle quote sociali e di due aziende con un patrimonio superiore ai due milioni euro.

Le indagini sono partite dal fallimento di una società trapanese operante nel settore della logistica. In particolare è emerso che gli indagati avrebbero causato volontariamente il dissesto finanziario della società mediante la distrazione dei beni e parte dell’intero complesso aziendale a favore 3 aziende intestate a prestanome o familiari. Società che sarebbero state appositamente costituite per continuare, da un lato, l’attività lavorativa e, dall’altro, per non pagare i debiti e le tasse. Una manovra che ha portato, nel 2019, al fallimento dell'azienda e ad un cumulo di debiti di circa due milioni e mezzo.