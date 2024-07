Lido abusivo a Favignana, sequestrati i lettini e restituita spiaggia ai bagnanti

Venti lettini e dieci basi per ombrelloni sequestrate dai miliari della guardia costiera di Favignana, e della capitaneria di porto di Trapani, sul litorale per l’operazione «Mare Sicuro», restituendo alla libera fruizione dei cittadini un tratto di spiaggia libera, in contrada Burrone sull’isola di Favignana, occupato senza autorizzazione.

I controlli dei militari hanno restituito ai bagnanti oltre 45 metri quadrati di spiaggia libera, occupata abusivamente, tenuto conto del divieto per i noleggiatori di attrezzature balneari, del pre-posizionamento sull’arenile di ombrelloni, sdraio e lettini, a inizio giornata ed in assenza di bagnanti e turisti a cui fornirli a noleggio. L’occupazione abusiva con ombrelloni e lettini - sottolinea una nota - genera un indebito profitto per gli occupanti, un mancato introito per l’ente proprietario del demanio marittimo.

(Foto di archivio)